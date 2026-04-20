В Минземимущества РТ прошла стажировка для глав Палат имущественных и земельных отношений

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан успешно завершилась стажировка для руководителей Палат имущественных и земельных отношений пяти муниципальных районов республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие организовали совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ и Департаментом госслужбы и кадров при Раисе РТ. Оно направлено на повышение квалификации в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Стажировку открыли заместитель министра Эдик Дияров и заместитель директора ВШГМУ Сергей Данилов. В ходе программы рассмотрели вопросы разграничения полномочий между региональными и местными властями, снижения задолженности по арендным платежам, цифровизации учета и управления муниципальным имуществом, взаимодействия с оценочным сообществом, использования Национальной системы пространственных данных для оказания муниципальных услуг.

По итогам обучения участники прошли аттестацию в форме тестирования и получили удостоверения Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров отметил, что современное управление имуществом требует не только знания законов, но и владения цифровыми инструментами. В министерстве создают единую экосистему компетенций, чтобы каждый муниципалитет мог эффективно распоряжаться активами.