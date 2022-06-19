В Минздраве заверили, что зарубежные лекарства в России не исчезнут

Готовые зарубежные лекарственные препараты в России не исчезнут. Проблемы из-за санкций могут возникнуть с импортными расходниками и оборудованием. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает РИА Новости.

«Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию», —объяснил свое видение ситуации замминистра на бизнес-завтраке XXV Петербургского международного экономического форума «Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества».

По мнению Глаголева, сейчас необходимо вести работу в этом направлении, причем ее следует синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.

Отечественные лекарства нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, добавил замглавы Минздрава РФ.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.