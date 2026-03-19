В Минздраве утвердили рекомендованный возраст женщин для рождения детей

В Минздраве РФ утвердили рекомендации по репродуктивной диспансеризации, среди которых назвали оптимальный возраст женщин для рождения детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи. Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – возраст женщины от 18 до 35 лет», – пишут в рекомендациях.

Кроме того, перед беременностью женщине рекомендуется вести активный образ жизни, включить в рацион достаточное количество таких микроэлементов, как витамин В6, В12, фолиевая кислота, железо и другие, а также бросить курить, употреблять алкоголь и кофеин – это увеличит шансы на успешное зачатие.