В Минздраве Татарстана рассказали, как закрыть больничный через Мах

Как закрыть больничный через мессенджер Мах, в интервью «Татар-информу» рассказал начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев.

В декабре 2025 года в «Максе» был создан бот «Госуслуги Республики Татарстан». Найти его можно, написав название в поиске мессенджера. Здесь также можно записаться к врачу, как на «Госуслугах», объяснил он.

«Работает он шустро. Я бы даже сказал, что боты в ‘’Максе’’ работают быстрее, чем сам портал. Также через бота можно закрыть больничный. Работает это так: вместо того чтобы приходить на прием, врач может записать пациента на онлайн-прием. В мессенджере пациенту поступает ссылка, пройдя по которой он подключается к видеосвязи и получает консультацию, на которой может закрыть больничный. На онлайн-приеме врач оценит состояние пациента и, если никаких жалоб нет, закроет больничный. Но если врач заподозрит, что пациент еще болен по внешним признакам или у него плохие результаты анализов, он пригласит его на очный прием и продлит больничный», – добавил Марат Нурмиев.

За последнее время ежемесячно с помощью онлайн-приема через «Макс» было закрыто около 10 тысяч больничных.

Подробнее о том, как электронные медицинские документы могут получить жители Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».