В Минздраве Татарстана напомнили об опасности тюбингов

Зимняя забава — катание на тюбингах или так называемых «ватрушках» — может быть очень опасна для здоровья. Об этом в прямом эфире оперативного штаба республики рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

«Это касается тех средств, которые сейчас часто используются детьми, это „ватрушки“, с которыми любят кататься с горки. Мое личное мнение — я бы вообще запретила их продажу», — заявила доктор.

Люция Фейсханова напомнила, что, катаясь на «ватрушках», дети и взрослые часто получают травмы, бывали и трагические случаи.