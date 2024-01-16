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В Минздраве Татарстана идет проверка после сообщения о гибели не родившегося малыша
В соцсетях появилась информация о том, что у 22-летней беременной жительницы Лениногорска ребенок погиб, не успев родиться. В министерстве здравоохранения Татарстана «Татар-информу» гибель плода подтвердили, сообщили, что после случившегося началась проверка.
«Пациентка была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, состояние удовлетворительное», – сообщили агентству в Минздраве РТ.
Проверку, по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, начало и надзорное ведомство. Об этом агентству сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Ведомство с привлечением специалистов Росздравнадзора проверит сведения о нарушениях прав пациентки и даст правовую оценку действиям или бездействию ответственных медработников. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал Руслан Галиев.
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