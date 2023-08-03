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Происшествия 3 августа 2023 13:34

В Минздраве Самарской области проходят обыски

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В здании министерства здравоохранения Самарской области правоохранители проводят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские никого не задержали. Как указано в сообщении, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

В министерстве пока не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.

#минздрав #Самарская область
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