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В Минздраве Самарской области проходят обыски
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В здании министерства здравоохранения Самарской области правоохранители проводят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что полицейские никого не задержали. Как указано в сообщении, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
В министерстве пока не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.
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