В Минздраве Самарской области проходят обыски

В здании министерства здравоохранения Самарской области правоохранители проводят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские никого не задержали. Как указано в сообщении, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

В министерстве пока не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.