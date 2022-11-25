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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2022  13:37
Эвелина Киселёва

В Минздраве РТ рассказали, врачей каких специальностей не хватает

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В Татарстане очень востребованы врачи узких специальностей. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Это лоры, урологи, хирурги. Определенные специальности, такие как сосудистый хирург», – перечислил спикер.

По его словам, потребность в зависимости от специальности доходит до 55 человек. Замминистра заметил, что медиков становится больше, однако вакантные места еще остаются и медиков не хватает.

Альмир Абашев напомнил про программы помощи молодым врачам и медицинским сестрам, например, «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также про единовременную выплату при приеме на работу в ЦРБ по 1,5 млн рублей врачу и 700-800 тысяч – среднему медицинскому персоналу.

Кроме того, существует грантовая помощь для специалистов, переезжающих в Татарстан из других регионов. 

По словам замминистра, количество бюджетных мест в медицинских вузах увеличат.

 

#врачи #Татарстан #дефицит кадров
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