В Минздраве РТ рассказали, сколько зарабатывают врачи и медсестры

Средняя зарплата начинающего врача порядка 75 тысяч рублей, а медицинской сестры – в среднем 45 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Во-первых нужно ранжировать, где они работают. Все зависит от того клиника это, поликлиника или участковое звено, стационары высокотехнологичные, либо это стационары городских и многопрофильных больниц. Все от этого зависит. Средняя зарплата начинающего врача порядка 75 тысяч рублей, средняя заработная плата медицинской сестры – порядка 45 тысяч рублей. Я не говорю, что это везде – все зависит от того, где работает специалист, и где находится леченое учреждение», – рассказал министр здравоохранения РТ.