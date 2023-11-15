Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минздраве РТ рассказали, сколько зарабатывают врачи и медсестры
Средняя зарплата начинающего врача порядка 75 тысяч рублей, а медицинской сестры – в среднем 45 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
«Во-первых нужно ранжировать, где они работают. Все зависит от того клиника это, поликлиника или участковое звено, стационары высокотехнологичные, либо это стационары городских и многопрофильных больниц. Все от этого зависит. Средняя зарплата начинающего врача порядка 75 тысяч рублей, средняя заработная плата медицинской сестры – порядка 45 тысяч рублей. Я не говорю, что это везде – все зависит от того, где работает специалист, и где находится леченое учреждение», – рассказал министр здравоохранения РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»