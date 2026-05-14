В Минздраве РТ рассказали о состоянии девочки, сбитой самокатчиком в Казани

В Минздраве РТ рассказали о состоянии девочки, сбитой самокатчиком.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как два человека едут на самокате по дорожке в парке. В какой-то момент они врезаются в идущую девочку, та падает. Не удерживают равновесие после столкновения и ехавшие на самокате.

В посте сообщалось, что с места ЧП девочку увезла скорая.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, инцидент произошел 10 мая в Казани на Аббасова.

«Девочке было проведено обследование, ее осмотрели нейрохирург и травматолог. Травм выявлено не было, она отпущена домой», – рассказали «Татар-информу» в Минздраве РТ.

В соцсетях сообщали, что самокатчик после столкновения уехал – на него уже написано заявление в полицию.