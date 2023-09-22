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В Минздраве РТ и мэрии рассказали о состоянии детей, которых из детсада доставили в ДРКБ
В Казани троих детей из детского сада доставили в ДРКБ. Как сообщили агентству в пресс-службе казанской мэрии, все три ребенка – из одной семьи. Воспитатели забеспокоились с самого утра, как только детей привели в детский сад.
«Дети уже тогда были без настроения, вялыми. Чуть позже вызвали в детсад маму. Но воспитатели были очень обеспокоены состоянием детей и еще до ее прихода вызвали медиков. Очень надеемся, что с детьми все будет хорошо. Дети уже сдали анализы, ждем результатов от врачей. Состояние здоровья других детей в группе опасения не вызывает», – рассказали в мэрии Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, состояние детей стабильное, угрозы их жизни нет.
«Детей осмотрели медики ДРКБ, им оказали всю необходимую медицинскую помощь. С ними все в порядке, их отпустили домой», – сообщили в пресс-службе ведомства.
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