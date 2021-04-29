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Ру Тат
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29 апреля 2021  19:10
Эвелина Киселёва

В Минздраве РТ рассказали, когда родильные дома республики закроют на дезинфекцию

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В 2021 году планируют повести дезинфекцию 35 родильных отделений, роддомов и перинатальных центров по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В клинике медуниверситета Казани работы закончились 12 апреля, повторно они пройдут с 22 октября по 11 ноября.

Обсервационное отделение перинатального центра Республиканской клинической больницы будут дезинфицировать с 10 по 31 мая. В пресс-службе клиники по просьбе ИА «Татар-информ» уточнили, что мае будут обрабатывать так называемый «старый корпус».

В Медсанчасти КФУ акушерское отделение закроют с 7 июня по 4 июля и с 6 по 19 декабря.

С 29 июля по 18 августа будут обрабатывать уже новый корпус перинатального центра РКБ.

Родильный дом городской клинической больницы № 7 прервет работу на период с 20 августа по 19 сентября.

Роддом 16-й казанской больницы — с 23 сентября по 19 октября.

Расписание временного закрытия на дезинфекцию роддомов других городов и родильных отделений ЦРБ районов Татарстана можно скачать по ссылке.

закрытие дезинфекция Перинатальный центр РКБ родильные дома
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