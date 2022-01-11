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Ру Тат
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Здоровье
11 января 2022  11:05
Эвелина Киселёва

В Минздраве РТ рассказали, какое оборудование появилось в заинской ЦРБ

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В Заинскую центральную районную больницу в 2021 году поступило новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«В медучреждение поступил рентгеновский маммографический аппарат, ультразвуковая диагностическая система, рентгеновский диагностический цифровой комплекс, концентраторы кислорода», – перечислили в ведомстве.

Новое оборудование приобретено по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения в Республике Татарстан».

«Кроме того, в «Заинской ЦРБ» имеется 12 автомобилей медицинской службы, в том числе 1 машина скорой медицинской помощи класса В», – добавили в пресс-службе.

Но привлечение новых врачей, поставки автомобилей и оборудования для нужд медиков на местах – это лишь часть масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в России в прошлом году. В 2022 году она будет продолжена.

Всего по программе в учреждения первичного звена здравоохранения Республики Татарстан в 2021 году поставлены и введены в эксплуатацию 12 единиц медицинского оборудования, девять из них «тяжелое оборудование» на сумму 190,4 млн рублей из федерального бюджета.

#Заинск #модернизация здравоохранения
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