В Минздраве РТ рассказали, какие именно антитела будут учитываться при выдаче QR-кодов

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал о том, какие именно антитела будут учитываться при выдаче сертификатов с QR-кодами.

«Антитела – это белки, которые защищают нас от проникновения в организм различных вирусных и бактериальных частиц. Первоначально при поступлении любого вируса начинают вырабатываться иммуноглобулины М (IgM) которые свидетельствуют о том, что человек находится в острой стадии заболевания и может считаться заразным», – объяснил спикер.

Далее в организме начинают вырабатываться иммуноглобулины G (IgG) — они появляются ближе ко второй неделе болезни и сохраняются после выздоровления. Именно их наличие, по словам Лопушова, будет учитываться при выдаче QR-кодов.

Напомним, что соответствующие сертификаты можно будет получить с 21 февраля. Они будут действительны в течение шести месяцев.