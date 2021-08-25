В Минздраве РТ рассказали, как влиться в работу после отпуска без стресса

Советы о безопасном для психики выходе из отпуска в прямом эфире дала жителям Татарстана главный специалист Минздрава РТ по общеврачебной практике Люция Фейсханова.

«Лучше возвратиться на работу не в начале недели, а, допустим, в среду или четверг, если это возможно. Чтобы оставалось два — три дня до выходных. Тогда будет ощущение, что первая неделя была короткой, простой, упрощенной», — отметила врач.

Люция Фейсханова объяснила, что послеотпускной синдром действительно существует. Психологи считают, что он встречается примерно у 40% людей. Чаще всего с синдромом сталкиваются люди, работа которых сопряжена со стрессом, нагрузками, высокой ответственностью. Это руководители, врачи, педагоги и другие специалисты. Выход из отпуска для них становится дополнительным стрессом.

Если в отпуске была поездка в дальние страны, то сразу после прилета выходить на работу не рекомендуется. Организм должен акклиматизироваться, а на это требуется несколько дней.

«Есть совет: перед тем, как выйти в отпуск, максимально доделать все свои дела на работе. Чтобы не было ощущения, что вот вы сейчас выйдете, а у вас там кипа дел, на столе много всего, что ждет вас», — заметила Фейсханова.

Врач добавила, что в первые дни после выхода из отпуска стоит по возможности уменьшить рабочую нагрузку. Можно изменить что-то на своем столе, создав больше уюта.