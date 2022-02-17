В Минздраве РТ рассказали, как подросткам получить QR-код о вакцинации

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал, как подростки, сделавшие вакцину от коронавируса, могут получить QR-код.

«Если ребенку исполняется 14 лет, он получает паспорт и может зарегистрироваться на портале Госуслуг, где формируется документ о вакцинации. Лица, которым от 12 до 14 лет, такой возможности не имеют. Им выдается справка, но если они все-таки хотят получить форму установленного образца, они должны обратиться в многофункциональный центр», – отметил спикер.

Он также напомнил, что вакцинация подростков 12-17 лет в Татарстане проходит исключительно на добровольной основе и проводится только в детских поликлиниках. Лопушов отметил, что на данный момент случаев осложнений после получения прививки подростками в республике не зарегистрировано.