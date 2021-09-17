В Минздраве РТ рассказали, как организовано голосование в больницах и «красных» зонах

Пациенты больниц Татарстана, в том числе «красных» зон, имеют возможность проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Во временных инфекционных госпиталях мы опираемся на заявки от желающих проголосовать с учетом состояния пациентов, которые находятся в ВИГах, им создается такая возможность: составляют список, создаются временные избирательные участки, членами избирательной комиссии становятся сотрудники, которые работают в госпиталях», – отметил спикер.

Владимир Жаворонков добавил, что из зоны борьбы с коронавирусом протоколы и бюллетень не выносят, используются специальный сейф-пакеты для того, чтобы избежать выноса инфекции.

В обычных больницах любой желающий пациент может проголосовать на закрытых избирательных участках, по словам замминистра, этот процесс отработан годами.