В Минздраве РТ рассказали, как медучреждения Казани будут работать в майские праздники

Стало известно, по какому графику медицинские учреждения Казани будут работать в грядущие праздники. Корреспонденту ИА «Татар-информ» расписание предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

«Поликлиники взрослой сети с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года работают по праздничному графику с 9.00 до 17.00. С 4 по 7 мая — по субботнему графику с 9.00 до 18.00», — отметили в ведомстве.

В поликлиниках будут работать прививочные кабинеты, а с 4 и 7 мая медучреждения перейдут в усиленный режим — будут принимать терапевтические бригады, врачи «узкого» профиля, работать рентгенологический кабинет и лаборатория.

Прививочные пункты в поликлиниках будут работать в установленные часы их работы. А мобильные пункты в торговых центрах «МЕГА» и «Парк Хаус» продолжат свою работу ежедневно с 10.00 до 20.00.

В министерстве отметили, что стационары, родильные дома и травмпункты города будут работать круглосуточно каждый день.

Женские консультации, которые относятся к поликлиникам и поликлиническим отделениям больниц, будут работать по графику поликлиник.

Детские поликлиники 1, 2, 9 и 10 мая будут принимать с 9.00 до 15.00, с 3 по 6 и 8 мая — с 9.00 до 17.00. 4 и 7 мая — усиленный режим с 9.00 до 17.00. Принимать будут врачи-педиатры, специалисты «узкого» профиля, можно будет сделать рентген и будет открыта лаборатория.

Травмпункт Детской городской клинической больницы № 1 на Декабристов, 125а — 1 и с 3 по 8 мая будет открыт с 9.00 до 17.00, 10 мая — с 9.00 до 19.00.

В травмпункте Детской республиканской клинической больницы на Бигичева, 20 специалисты будут принимать круглосуточно.

Взрослые и детские стоматологические поликлиники: 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая — с 09.00 до 15.00, с 4 по 7 мая — по субботнему графику с 8.00 до 14.00. А неотложная стоматологическая помощь для всех возрастов будет оказана по адресу улица Чернышевского, дом 10/6, все дни, с 21.00 до 6.00.