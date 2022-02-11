В Минздраве РТ рассказали, как будут выдавать QR-коды жителям с антителами к Covid-19

О том, как получить сертификат с QR-кодом за наличие антител к новой коронавирусной инфекции, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«В зачет принимаются любые результаты антител вне зависимости от метода, либо качественный, либо количественный. Гражданин формирует заявление о выдаче данной информации на портале госуслуг. Соответственно, должна быть сформирована учетная запись. Полученный результат теста на наличие антител лаборатория в автоматическом режиме присылает на портал госуслуг», – отметил спикер.

На портале заявление рассматривается в течение трех дней, затем жителю выдается сертификат с QR-кодом, действующий в течение шести месяцев.

Если ранее человек сдавал ПЦР-тест и информация о положительном результате есть на портале, сертификат после анализа на антитела будет выдаваться на год. Такая схема будет действовать даже если человек не обращался к врачу и не был прикреплен к регистру переболевших.

Лопушов напомнил, что на антитела не проверяют по программе государственных гарантий, пройти тест можно только в частных структурах.

Напомним, что согласно приказу Минздрава России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.