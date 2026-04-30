В Минздраве РТ рассказали, как будут работать больницы в майские праздники

В Минздраве РТ рассказали о графике работы республиканских больниц в праздники с 1 по 11 мая.

Непрерывно будут работать обычные и гинекологические стационары, роддома, а также травмпункты с круглосуточным режимом работы. Поликлиники для взрослых и женские консультации 1-3 и 9-11 мая будут работать с 8:00 до 17:00.

Детские поликлиники в Казани, Челнах, Нижнекамске и Альметьевске 1,3, 9 и 10 мая будут работать с 8:00 до 15:00. Время работы изменится 2 и 11 мая, принимать пациентов они будут с 8:00 до 17:00.

Остальные детские поликлиники республики 1-3 и 9-11 мая будут работать с 8:00 до 15:00

Стоматологические клиники Татарстана 1, 3, а также 9-11 мая будут работать с 9:00 до 15:00. Время работы 2 мая – с 9:00 до 16:00.

Дежурные детские стоматологии будут работать 3 и 10 мая с 9:00 до 18:00.