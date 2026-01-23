В Минздраве РТ рассказали, что в этом году в диспансеризации появятся новые анализы

В Минздраве РТ рассказали, что в этом году в процедуру диспансеризации внесли ряд изменений.

Одно из нововведений – проверка уровня липопротеина и липидного профиля для профилактики атеросклероза среди тех, кому нет 40 лет. Для женщин 21–49 лет один раз в пять лет добавлен тест на наличие вируса папилломы человека, который влияет на шанс развития рака шейки матки. Кроме того, пациентам с гипертонией и диабетом в некоторых случаях разрешили проходить диспансеризацию с использованием телемедицинских технологий.

По данным ведомства, во время диспансеризации в 2025 году у жителей республики обнаружили свыше 100 тысяч различных заболеваний. Примерно у каждого десятого татарстанца выявили повышенные риски развития той или иной болезни.

Напомним, что диспансеризация проводится бесплатно в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Ее частота варьируется в зависимости от возраста. С 18 до 39 лет обследуются раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. В 2026 году на диспансеризацию приглашаются те, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах.

В стандартный осмотр входят измерения роста, веса, давления, анализы крови, флюорография и ЭКГ. В зависимости от пола, возраста и состояния здоровья могут быть назначены дополнительные обследования, такие как маммография для женщин или тест на рак.