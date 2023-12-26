В Минздраве РТ прокомментировали ситуацию с подростком, которая умерла от пневмонии

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан «Татар-информу» прокомментировали ситуацию с подростком, которая умерла от пневмонии.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Альметьевске 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ей пытались лечить лекарством от кашля. Отмечалось, что девочку экстренно госпитализировали, но спасти уже не смогли.

В пресс-службе министерства отметили, что случившееся – большая трагедия для родных и близких.

«От лица Минздрава Татарстана приносим свои соболезнования. К сожалению, по предварительным данным, обращение за медицинской помощью было несвоевременным. Каждый такой случай всегда разбирается с привлечением экспертов, проводится проверка», – отметили в ведомстве.

Правовую оценку случившегося дадут уполномоченные органы.