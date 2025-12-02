В Минздраве РТ подвели итоги образовательных программ для кадрового резерва

Фото: Минздрав РТ

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан прошла встреча министра Альмира Абашева с выпускниками образовательной программы «Безопасность в медицине» и Школы кадрового резерва МЗ РТ.

Программа развития дополнительного профессионального образования реализуется по поручению Раиса Рустама Минниханова и направлена на формирование кадрового резерва здравоохранения республики, а также совершенствование системы управления качеством и безопасностью медицинской помощи.

В течение 2025 года специалисты прошли четыре модуля обучения:

• основы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности — 288 участников;

• организация непрерывного обучения персонала на всех этапах развития системы менеджмента качества медицинской организации — 266 участников;

• проектная деятельность и процессное управление — 284 участника;

• проектная деятельность и наставничество — 285 участников.

В рамках третьего и четвертого модулей слушатели работали над проектом «Безопасный роддом» на пяти проектных базах здравоохранения республики.

За 2025 год обучение прошли 610 специалистов, среди них: 31 главный врач, 82 заместителя главного врача, 155 заведующих отделениями, 17 заведующих поликлиниками, 291 врач, а также медицинские сестры и руководители среднего звена.

Из числа участников выделены 100 лидеров, прошедших обучение в Школе кадрового резерва Минздрава Татарстана. Программа реализуется кафедрой общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.