В Минздраве РТ объяснили, почему не планируют сворачивать Covid-койки

В Татарстане около 11% Covid-коек свободно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Замминистра подчеркнул, что сейчас число развернутых мест в Covid-отделениях остается постоянным, но тенденция к их закрытию все же есть.

«У нас есть определенное количество коек в инфекционной больнице, которые ориентированы только под Covid-19. Мы же не можем взять их и закрыть. Кого лечить на этих местах? Если в каком-либо временном инфекционном госпитале мы открываем минимум коек (к примеру, в одном из районов открываем 15 коек), то это делается для того, чтобы обеспечить доступность оказания помощи населению – чтобы не везти пациента за 120-150 километров», – рассказал Владимир Жаворонков.

Замминистра подчеркнул, что даже если на этих 15 местах в районе будет лежать пять человек, оставшиеся 10 закрывать не будут, потому что это единый блок со своими реанимационными койками.