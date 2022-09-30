В Минздраве РТ объяснили, кого будут прививать от пневмококка

Медики начали прививать некоторых жителей Татарстана от пневмококковой инфекции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мне бы хотелось вспомнить про вакцинацию от пневмококка – возможность защититься от бактериальной пневмонии», – рассказал спикер.

Замминистра объяснил, что осложнением ОРВИ может быть бактериальная пневмония. А сезон распространения острых респираторных вирусных инфекций уже начался и сейчас самое время задуматься о прививке.

По словам Владимира Жаворонкова, единственный способ защититься от болезни – пройти вакцинацию. Прививку делают детям в 2, 4 и 15 месяцев и ребятам от двух до пяти лет. Также в Татарстане прививают взрослых по эпидпоказаниям – людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких, жителей РТ, подлежащих призыву на военную службу, и людей, проживающих в организациях социального обслуживания.

«В Республике Татарстан вакцина от пневмококковой инфекции имеется, в случае необходимости будет осуществляться дозакупка. Те, кто желает привиться, пожалуйста, обращайтесь к участковым врачам, даже если есть с этим какая-то заминка, вас обязательно поставят в лист ожидания и, по мере прихода вакцины, вакцинация будет реализована», – отметил Владимир Жаворонков.