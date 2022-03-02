В Минздраве РТ назвали основные признаки развития психических расстройств у детей

Родители должны внимательно следить за поведением детей, чтобы вовремя выявить возможные психологические расстройства и обратиться за помощью к специалистам. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказала главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава РТ Фирдания Сайфутдинова.

«В разных возрастных периодах это разные симптомы. Родители должны быть внимательны к своим детям, начиная с их грудничкового возраста. Если с первых месяцев жизни ребенок неэмоционален, не реагирует на игрушки, не реагирует при виде своих близких, не обращает внимания на звуки – то это тоже грозный сигнал начала серьезного психического расстройства», – отметила спикер.

Сайфутдинова добавила, что если дети детсадовского возраста малообщительны, стеснительны, не могут играть вместе со сверстниками, то, возможно, это тоже признаки проблемы, которая может быть решена психологом или психиатром, в зависимости от того, насколько она выражена.

«В школьном возрасте – это процессы негативного отношения к учебе, пропуски уроков, бродяжничество. В этом возрасте практически все поведенческие нарушения свидетельствуют о наличии психического расстройства. То есть любое отклонение от нормы в поведении вашего ребенка уже может свидетельствовать о наличии заболевания. Его излишняя задумчивость, бессонница, ночные страхи, даже такой смешной пример, как "грызть ногти", тоже может явиться примером начала серьезного расстройства», – отметила спикер.