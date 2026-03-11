В Минздраве РФ предложили включить онковакцины в программу ОМС

В Минздраве России предложили включить вакцины против рака в программу ОМС на 2026 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления ведомства.

Из документа следует, что в ОМС предполагается добавить противоопухолевую терапию с использованием мРНК-вакцин, персонализированную пептидную вакцину «Онкопепт», а также клеточную иммунотерапию с генетически модифицированными компонентами.

Также в проекте указано, что вакцинацию будут проводить в несколько этапов: в первый и второй этап вакцину введут однократно, а в третий – пять раз.

«Необходимость установления отдельных нормативов финансовых затрат для каждого из этапов лечения обусловлена длительным и высокозатратным (в том числе по причине высокой стоимости производства персонализированной мРНК-вакцины) сроком лечения (более полугода)», – поясняется в документе.