В Минздраве рассказали о новых номинациях конкурса для врачей «Ак чәчәкләр – 2026»

В Минздраве РТ рассказали, что в этом году лучших медиков республики будут определять по новым правилам и номинациям.

Конкурс «Врач года – Ак чәчәкләр» проводится для поднятия престижа медицинской профессии, а также для стимулирования роста профессионализма у врачей. В этом году поменялись правила отбора кандидатов – сначала их отбирают на уровне медучреждений при помощи голосования медиков и пациентов. После этого победители будут направлены в ведущие клиники РТ, где эксперты проведут свой конкурс и по результатам открытого голосования отправят до трех кандидатов в Минздрав РТ – одного от своей больницы и до двух от прикрепленных учреждений. Победителей выберет Общественный совет при ведомстве. Вручение наград по традиции проходит в июне и приурочено ко Дню медицинского работника.

На этом изменения не заканчиваются. Так, традиционная для конкурса номинация «Легенда здравоохранения» в этом году получила новое название – «Верность профессии». В финал выйдут три человека, внесших значительный вклад в развитие медицины и системы здравоохранения РТ.

Также появились три новые номинации. Одна из них, «Милосердие и забота», ориентирована на работников со средним профессиональным образованием. Победителя определят на отдельном конкурсе с привлечением независимых экспертов. Другая номинация – «Молодая гвардия» – создана для молодых специалистов со стажем не менее 5, но и не более 8 лет работы в здравоохранении республики. Последняя новая номинация, «Синергия здоровья: сила команды в действии», создана для медицинских объединений, которые оценивают по целому ряду показателей, начиная с демографических, удовлетворенности населения медицинской помощью, заканчивая количеством телемедицинских консультаций и других.

Организаторы премии обещают еще несколько сюрпризов и советуют следить за обновлениями.