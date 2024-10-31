В Минздраве поддержали инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

Злоупотребление алкоголем является одним из ключевых факторов, способствующих возникновению хронических заболеваний и увеличению риска преждевременной смерти. В связи с этим, инициативы регионов, касающиеся ограничения продажи спиртных напитков, «концептуально можно поддержать», сообщил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о намерениях ограничить в регионе продажу алкоголя по будням двумя обеденными часами — с 12:00 до 14:00, в то время как в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Вскоре стало известно, что возможность ограничения продажи алкоголя обсуждается и среди депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, однако они не будут столь радикальными, как в Вологодской области.

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», – сказал Зыков.

По словам эксперта, есть прямая связь между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. Он добавил, что региональные власти сегодня имеют право вводить дополнительные ограничения продаж алкоголя в своих субъектах.