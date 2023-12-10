В Минздраве одобрили изменение состава вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа. После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы», — сказал собеседник агентства.

По прогнозам Гинцбурга, препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник. Он уточнил, что 135 тысяч доз вакцины уже наработаны и готовы.

Отмечается, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек, никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось о завершении работ. Регистрировать препарат снова не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.