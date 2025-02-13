В Минздраве назвали средний возраст онкобольного в России

Сегодня в России средний возраст человека с онкологией – 62 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента Минздрава России Валерию Гульшину.

С ростом общей продолжительности жизни, по словам экспертов, растет и число выявленных случаев онкологии.

«Улучшаются диагностические возможности систем здравоохранения, люди стали жить дольше, средний возраст пациента онкологического, вернее, впервые выявленного пациента – 62 года. Соответственно, чем больше живут, тем больше онкологических заболеваний», – сообщила Валерия Гульшина на Всероссийском форуме «Движение против рака».

Гульшина сообщила, что по новому федеральному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями, выживаемость онкобольных планируют поднять на 7% в течение пяти лет.