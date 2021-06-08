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Ру Тат
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8 июня 2021  16:39
Дарья Сайфиева

В Минздраве допустили необходимость повторной вакцинации для привитых «Спутником V»

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв допустил, что привитым «Спутником V» в будущем может потребоваться еще одна вакцинация другим препаратом, передает ТАСС.

С его слов, в следующем году или через год, возможно, привитым гражданам потребуется ревакцинация «КовиВак» или «ЭпиВакКороной». Сейчас исследования еще продолжаются. В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в ответ на это заявление сообщили, что препарат «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации.

В апреле в центре имени Гамалеи сообщили, что уровень антител к коронавирусу после ревакцинации «Спутником V» выше, чем после первичной вакцинации.

Президент РФ Владимир Путин также оценил вакцину «Спутник V» как самую безопасную на данный момент.

#Коронавирус #Вакцинация
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