В Минздраве допустили необходимость повторной вакцинации для привитых «Спутником V»

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв допустил, что привитым «Спутником V» в будущем может потребоваться еще одна вакцинация другим препаратом, передает ТАСС.

С его слов, в следующем году или через год, возможно, привитым гражданам потребуется ревакцинация «КовиВак» или «ЭпиВакКороной». Сейчас исследования еще продолжаются. В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в ответ на это заявление сообщили, что препарат «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации.

В апреле в центре имени Гамалеи сообщили, что уровень антител к коронавирусу после ревакцинации «Спутником V» выше, чем после первичной вакцинации.

Президент РФ Владимир Путин также оценил вакцину «Спутник V» как самую безопасную на данный момент.