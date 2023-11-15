В Минздрав РТ поступает много жалоб на электронную запись к врачу

Достаточно много нареканий со стороны населения к электронной записи к врачу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин.

«Достаточно много нареканий со стороны населения к электронной записи к врачу. Ежегодно в Республике Татарстан фиксируется свыше 11 миллионов фактов электронной записи на прием к врачу. Записаться на прием можно через госуслуги России и Татарстана, а также через электронные терминалы в больнице и по телефону. Запись доступна к педиатрам, терапевтам, гинекологу, стоматологу и так далее», – рассказал Марсель Миннулин.

В случае, если нет свободных мест для записи, пациент может оставить заявку на запись через форму обратной связи на государственной информационной системе своей поликлиники. Эта заявка будет отрабатывается службой «122» в контакте с медицинской организацией, добавил он.