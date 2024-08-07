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В Минюсте Татарстана назначен новый заместитель министра
Коллективу Министерства юстиции Татарстана сегодня представили нового заместителя министра – им стал 43-летний Марат Низамиев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Марат Фаридович Низамиев будет отвечать за материально-техническое, организационно-правовое, информационное обеспечение деятельности мировых судей РТ», – сказано в сообщении.
Ранее Низамиев работал на посту замначальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабмина РТ. К новым обязанностям он приступает сегодня.
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