Минюст РТ: Жители республики стали активнее сообщать о коррупции

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Жители Татарстана стали активнее сообщать о фактах коррупции, рассказали в республиканском Минюсте. В ведомстве отмечают, что интерес граждан к системе противодействия коррупции растет.

По словам Виктории Леонидовой, отвечающей за профилактику коррупционных правонарушений в Минюсте, результаты прошлого года демонстрируют положительную тенденцию.

«Результаты опросов показывают, что 43,4% граждан готовы сообщать о фактах коррупции в любом случае, в то время как в 2024 году этот процент составил 37%. Число тех, кто не считает нужным информировать о коррупции, сократилось до 9,6%. Это свидетельствует о растущем доверии к системе противодействия коррупции», – отметила она.

В Минюсте напоминают, что сообщения о фактах коррупции принимаются по телефону доверия 222‑60‑30. Обращения касаются деятельности самого министерства, Государственного юридического бюро и аппаратов мировых судей Татарстана. Ведомство гарантирует полную конфиденциальность передаваемых сведений.

Чтобы получить развернутый ответ, заявителям рекомендуют указывать свои данные – ФИО, почтовый или электронный адрес, контактный телефон – и подробно описывать суть обращения.

В министерстве призывают жителей республики проявлять активную гражданскую позицию и не оставаться равнодушными к фактам коррупционных правонарушений.