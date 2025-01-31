news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 31 января 2025 17:33

В Минюсте Татарстана станет больше заместителей министра

Количество замминистра юстиции Татарстана увеличится с трех до четырех. Данное постановление Кабмина РТ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Новый заместитель министра будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

#минюст РТ #замминистра
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025