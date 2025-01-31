В Минюсте Татарстана станет больше заместителей министра

Количество замминистра юстиции Татарстана увеличится с трех до четырех. Данное постановление Кабмина РТ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Новый заместитель министра будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.