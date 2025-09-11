В Минюсте Татарстана подвели итоги проверки госслужащих на коррупционные риски

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

На заседании Комиссии по противодействию коррупции при министре юстиции Татарстана представили итоги комплексной проверки государственных служащих. Согласно данным проверки, 848 сотрудников Министерства юстиции республики не были вовлечены в предпринимательскую деятельность, не имели недопустимых родственных связей и не находились в неправомерной подчиненности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Анализ, проведенный на основе данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других информационных систем, подтвердил соблюдение всеми проверенными норм антикоррупционного законодательства.

В материалах заседания отмечалось, что программа «Реализация антикоррупционной политики Министерства юстиции Республики Татарстан» за первое полугодие 2025 года была выполнена в полном объеме. Подчеркивалось, что системный подход позволил обеспечить профилактический контроль, прозрачность административных процедур и исключить коррупционные риски.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Отдельное внимание в Министерстве уделили совмещению государственной службы с иной деятельностью. Ответственная за профилактику коррупционных правонарушений Виктория Леонидова сообщила, что в первом полугодии было рассмотрено девять уведомлений от госслужащих о намерении выполнять дополнительную оплачиваемую работу.

Речь шла о преподавательской деятельности, участии в работе Центральной избирательной комиссии и трудоустройстве в организациях общественного питания. Леонидова подчеркнула, что во всех случаях конфликта интересов выявлено не было.

Кроме того, на заседании представили аналитический обзор реализации мер по противодействию коррупции. В документе положительно оценивалась работа Министерства юстиции Татарстана по ряду направлений, включая разработку и распространение тематических материалов, регулярное освещение антикоррупционной деятельности в СМИ, информирование о законодательных изменениях и ответственное ведение отчетности.