В Минюсте Татарстана напомнили, кто может воспользоваться бесплатной юридической помощью

Рассчитывать на бесплатную юридическую помощь могут несколько категорий жителей, перечень которых определен законами России. Среди них: инвалиды 1 и 2 группы, малоимущие граждане, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, рассказал глава Минюста Татарстана Рустем Загидуллин в центре управления регионом РТ.

Спикер отметил, что бесплатная юридическая помощь это как бесплатные лекарства. То есть за них не платит пациент, но платит государство. Поэтому власти, принимая такой институт, исходят из принципа адресности, уточнил он.

«По этой причине законом и определен перечень категорий жителей, которые могут рассчитывать на такую помощь», – объяснил Загидуллин.

Министр добавил, что этот перечь регулярно меняется в зависимости от политической и общественной ситуации. В пример он привел специальную военную операцию, с началом которой к перечню добавились участники СВО и их семьи.