В Минюсте РТ сообщили, в каких правовых актах чаще встречаются коррупциогенные факторы

В Министерстве юстиции Татарстана прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку с участием членов Экспертного совета. На нем были озвучены цифры по количеству коррупциогенных факторов, встречающихся во время проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в республиканских органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин сообщил, что всего за девять месяцев текущего года специалисты министерства провели правовую и антикоррупционную экспертизу 2445 проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан, из них наибольшее количество 2200 – это проекты постановлений Кабмина РТ.

Загидуллин отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество проектов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, уменьшилось. Так, по его данным, из проектов, поступивших на экспертизу за девять месяцев 2023 года, в девяти выявлено 10 коррупциогенных факторов. За аналогичный период прошлого года 16 коррупциогенных факторов было выявлено в 12 проектах.

Министр также обозначил наиболее часто встречаемые при экспертизе коррупциогенные факторы. Среди них – широта дискреционных полномочий и определение компетенции по формуле «вправе». Загидуллин привел несколько конкретных примеров и пояснил их.

Министр также привел статистику по антикоррупционной экспертизе актов и их проектов, проведенных республиканскими органами исполнительной власти. Обобщение по этим статьям также делает Минюст РТ. За девять месяцев 2023 года республиканскими органами исполнительной власти проведена антикоррупционная экспертиза 1906 проектов и 330 нормативных правовых актов. Выявлены 15 коррупциогенных факторов в пяти проектах. В прошлом году за этот же период было выявлено 48 факторов в 25 проектах.