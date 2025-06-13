В Минюсте РТ рассказали, может ли суд выкладывать в интернет информацию о судебных делах

В адрес Министерства юстиции Республики Татарстан участились обращения жителей республики по вопросам публикации информации о решениях судов и об участниках судебного процесса в интернете.

Исполняющая обязанности начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Министерства Юлия Михайлова объясняет, что по закону судебные акты должны публиковаться на официальном сайте соответствующего суда, в Татарстане это Портал мировых судей.

«В частности, сохраняться должны регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел», – отмечает Юлия Александровна.

Есть судебные решения, которые не подлежат публикации: акты, вынесенные по делам, затрагивающим безопасность государства, возникающим из семейно-правовых отношений, о принудительной госпитализации в психиатрический стационар.

«В остальных случаях опубликованные сведения о судебных делах на Портале мировых судей Республики Татарстан не подлежат удалению и хранятся в электронном архиве Портала», – подытожила она.