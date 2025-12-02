В Минюсте РТ рассказали, куда обратиться для перерасчета пенсии

В Казани прошел прием, организованный Министерством юстиции РТ и приуроченный к Международному дню инвалидов, где все желающие могли получить бесплатную юридическую помощь. Наиболее волнующей жителей Казани темой оказалась пенсия и ее перерасчет.

«Обратиться в Социальный фонд России с требованием пересчитать назначенную сумму пенсии вправе любой пенсионер – как работающий, так и неработающий», – пояснили юристы, участвовавшие в консультациях.

Для увеличения выплат граждане могут обратиться в МФЦ либо в отделение СФР по месту жительства. Кроме того, можно подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуги или на сайте СФР. Срок рассмотрения обращения составляет 5 рабочих дней со дня приема документов.

Подводя итоги мероприятия в целом, в Минюсте РТ рассказали, что всего за помощью обратились 18 граждан. Помимо перерасчета пенсии, чаще всего они интересовались вопросами, касающимися наследства, долевого строительства и защиты прав потребителей. Консультировали граждан юристы из Госюрбюро Татарстана, адвокаты, а также представители федеральных и республиканских органов власти.

«Проведение подобных мероприятий имеет особое значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Формат единого приема помог жителям с инвалидностью получить необходимые консультации в одном месте, избавив их от сложностей обращения в различные организации», – рассказал первый заместитель министра Илья Гомзик.