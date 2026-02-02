В Минюсте РТ предупредили о новой схеме обмана семей военнослужащих

В Минюсте РТ предупредили о новой схеме обмана членов семей военнослужащих. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомств, связанных с Минобороны, звонят и рассказывают о якобы положенных, но невыданных наградах или компенсациях.

«Мошенники оперируют внушительными суммами – от миллиона рублей за несуществующие награды до компенсаций в размере 18 миллионов рублей. При этом они используют психологическое давление, упоминая о коррупционных схемах и ошибках военкоматов», – поясняют специалисты Минюста.

Ведущий специалист Ильхам Мидхатов объяснил, что никакие госорганы не оформляют выплаты или награды по телефону, а все подобные вопросы решаются только через официальные инстанции.

Любые упоминания о «недополученных миллионах», «секретных наградах» или «доплатах за медали» – это явный признак мошенничества. При получении таких звонков нужно сразу прекратить беседу, зафиксировать номер и обратиться в полицию.