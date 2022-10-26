В Минюсте РТ пояснили, как продолжится работа при переходе на одноуровневую систему МСУ

Органами местного самоуправления муниципальных районов Татарстана реализуются 20 республиканских полномочий, переданных им по законодательству. Как будет организована эта работа в случае принятия федерального законопроекта о местном самоуправлении и переходе на одноуровневую систему МСУ, пояснил заместитель министра юстиции республики Мухаррям Ибятов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Казани есть исполком, которому подчиняются все районные администрации. Видимо, такой принцип будет заложен в новом законе. Будет пересмотр полномочий, и акты будут районного уровня. Но однозначно – ответственности меньше не станет», – заявил спикер.

Ибятов напомнил, что Госдума приняла федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в первом чтении в январе этого года.

По мнению замминистра, сразу переломить всю действующую систему невозможно. Он также добавил, что любой закон не должен усугублять положение граждан, наоборот, должен улучшать.

«При принятии закона поселенческий уровень ликвидируется. Значит, передача полномочий району в сборе информации от поселения отпадет. Акты будет принимать только район. Пока предполагается, что у района будут территориальные органы на местах. Так граждане смогут решать вопросы на своей территории, не выезжая в район, как это действует в Казани», – отметил Ибятов.

В Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, в состав которых входят два городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений, 872 сельских поселения. Исходя из положений законопроекта, 911 муниципальных образований должны быть упразднены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственный Совет Татарстана подготовил 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».