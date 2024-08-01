В Минюсте РТ поручили в краткие сроки установить санитарно-защитные зоны кладбищ

В Минюсте РТ обсудили вопросы, связанные с организацией ритуальных услуг на территории муниципальных образований. Отдельное внимание уделили установлению санитарно-защитных зон кладбищ.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения, водоснабжения и других важных объектов от возможного вредного воздействия. Их размер может варьироваться от 1000 до 50 метров в зависимости от площади захоронения.

В республике из 3806 объектов похоронного назначения проекты санитарно-защитных зон разработаны только для 27, по которым имеются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проекта санитарным правилам.

Согласно федеральному законодательству в области градостроительства с 1 января 2025 года ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.

«В связи с вступлением в силу изменений в законодательство муниципалитетам необходимо в кратчайшие сроки принять меры по установлению санитарно-защитных зон. Законодательство в указанном направлении должно быть исполнено безупречно», – сказал замминистра юстиции Мухаррям Ибятов.