Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минюсте РТ отметили снижение количества административных протоколов в районах
За последние два года в Татарстане снизилось количество составленных протоколов об административных правонарушениях. В 2023 году их стало меньше на 18%, а за первую половину 2024 года – на 27%. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации отдельных переданных государственных полномочий рассказал замглавы ведомства Мухаррям Ибятов.
«Основной причиной снижения является действующий мораторий на плановые контрольные проверки, введенный федеральным актом», – уточнил он.
По мнению Ибятова, права на составление протоколов об административных правонарушениях главами поселений республики реализуются не в полном объеме. Всего за первое полугодие зафиксировали 448 протоколов из 18 районов. Если учитывать, что в них насчитывается 911 поселений, то это 0,5 протокола на руководителя.
«Главами более чем 20 районов на протяжении последних 5-6 лет не составлено ни одного протокола», – заключил Ибятов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»