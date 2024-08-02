В Минюсте РТ отметили снижение количества административных протоколов в районах

За последние два года в Татарстане снизилось количество составленных протоколов об административных правонарушениях. В 2023 году их стало меньше на 18%, а за первую половину 2024 года – на 27%. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации отдельных переданных государственных полномочий рассказал замглавы ведомства Мухаррям Ибятов.

«Основной причиной снижения является действующий мораторий на плановые контрольные проверки, введенный федеральным актом», – уточнил он.

По мнению Ибятова, права на составление протоколов об административных правонарушениях главами поселений республики реализуются не в полном объеме. Всего за первое полугодие зафиксировали 448 протоколов из 18 районов. Если учитывать, что в них насчитывается 911 поселений, то это 0,5 протокола на руководителя.

«Главами более чем 20 районов на протяжении последних 5-6 лет не составлено ни одного протокола», – заключил Ибятов.