В Минюсте РТ объяснили, как найти нужный судебный участок мирового судьи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей, распределенных по судебным участкам. В последнее время в Министерство юстиции республики поступают обращения граждан с вопросом о том, как определить свой судебный участок.

В Минюсте республики пояснили, что наиболее удобный способ определить свой судебный участок – воспользоваться интерактивной картой на официальном Портале мировых судей Республики Татарстан.

Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Юлия Михайлова разъяснила простой способ решения этого вопроса.

«На Портале мировых судей Республики Татарстан есть специальная вкладка "Территориальная подсудность", где представлена интерактивная карта Татарстана. В строке поиска "Адрес или объект", расположенной вверху карты, нужно ввести свой адрес и нажать кнопку "Найти"», – рассказала Юлия Александровна.

После ввода адреса система автоматически отметит на карте соответствующий судебный участок мирового судьи и предоставит всю необходимую информацию: номер участка, адрес, график приема и ссылку на страницу участка.

Этот сервис позволяет жителям Татарстана быстро и точно определить, к какому из 190 судебных участков они относятся, что значительно упрощает процесс обращения к мировому судье.