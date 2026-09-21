В Минюсте РТ напомнили об ответственности за оставление места ДТП

Фото: © «Татар-информ» ​

Если водитель покинул место ДТП, то ему грозит лишение прав на срок до полутора лет, либо административный арест, предупреждает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

«Доводы о незначительности повреждений или отсутствии осведомленности о столкновении не являются оправданием», – рассказал мировой судья судебного участка № 4 по Ново-Савиновскому району Казани Марат Ибрагимов.

По его словам, автомобиль является источником повышенной опасности, что обязывает водителя быть особо внимательным и не создавать угрозы здоровью и имуществу других участников дорожного движения.

Судья также упомянул ситуации, когда водители уезжали с места ДТП, ссылаясь на слова сотрудников скорой помощи.

«Доводы водителя о том, что он покинул место происшествия, поскольку об этом ему сообщили сотрудники скорой помощи, не могут являться оправданием», – отмечается в одном из решений суда по такому случаю.

Закон обязывает водителя, попавшего в аварию, дождаться сотрудников ГАИ, либо сообщить о происшествии самостоятельно. Любое покидание места ДТП влечет за собой административную ответственность, подытоживает судья.