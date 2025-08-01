В Минюсте РТ напомнили о последствиях несвоевременной уплаты административных штрафов

Министерство юстиции Республики Татарстан напомнило гражданам об ответственности за неуплату административных штрафов в установленные законом сроки. Как отметили в ведомстве, административный штраф — наиболее распространенная мера ответственности, выполняющая как превентивную, так и компенсационную функции.

Однако случаи уклонения от уплаты по-прежнему фиксируются. Так, мировой судья судебного участка № 1 Сабинского района рассмотрел дело местной жительницы, не оплатившей в срок административный штраф, наложенный за ненадлежащий присмотр за детьми.

Суд разъяснил, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу либо по окончании предоставленной отсрочки или рассрочки. В данном случае ни отсрочка, ни рассрочка женщине предоставлены не были.

За неуплату штрафа в срок предусмотрены серьезные последствия. Среди них — увеличение суммы штрафа в два раза (но не менее 1000 рублей), административный арест на срок до 15 суток либо назначение обязательных работ продолжительностью до 50 часов.

Учитывая характер правонарушения, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих факторов, суд назначил женщине повторный штраф в минимальном размере — 1000 рублей.

«Важно понимать, что своевременная оплата даже незначительных штрафов позволяет избежать более серьезных правовых последствий», — подчеркнули в Минюсте Татарстана.