В Минюсте РТ наградили сотрудников в рамках Года воинской и трудовой доблести

Фото: minjust.tatarstan.ru

В Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялась торжественная церемония вручения Благодарственных писем сотрудникам ведомства. Награждение приурочено к Году воинской и трудовой доблести, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Министр юстиции Рустем Загидуллин вручил Благодарственное письмо Зарине Галлямовой за достойное воспитание сына – гвардии старшего лейтенанта Леонарда Васина. Офицер участвует в специальной военной операции, где зарекомендовал себя как ответственный и грамотный командир. Его профессионализм и выдержка неоднократно помогали успешно выполнять поставленные задачи.

Также за активное участие в гуманитарных миссиях была отмечена Гульфия Насырова. Она неоднократно выезжала в зону проведения боевых действий, доставляя грузы для военнослужащих. По словам Гульфии Насыровой, для нее это возможность помочь защитникам, которые ежедневно рискуют жизнью на передовой.

«Пока они на передовой, мы должны обеспечить им надежный тыл и поддержку», – поделилась Гульфия Насырова.

Мероприятие является частью плана министерства на 2026 год. Программа Года воинской и трудовой доблести также включает организацию бесплатной юридической помощи ветеранам войн и участникам СВО, проведение благотворительных акций и поддержку представителей трудовых династий.