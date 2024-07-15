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Происшествия 15 июля 2024 15:21

В минувшие выходные в Татарстане водитель насмерть сбил лося и скрылся с места ДТП

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В минувшие выходные на 11-м километре автодороги Чистополь – Нурлат насмерть сбили лося. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Отмечается, что после ДТП водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. Животное от полученных травм скончалось на месте.

Как сообщают в ведомстве, дикие животные все чаще появляются на автотрассах республики. Это связывают со строительством новых дорог, увеличением числа автомобилей и изменением ландшафта обитания зверей, включая вырубку лесов. Животные, выходя из леса, быстро выбегают на дорогу, не заботясь о своей безопасности. В связи с этим Госкомитет РТ по биоресурсам просит водителей соблюдать скоростной режим, быть максимально осторожными и внимательными, а также обращать внимание на знаки, предупреждающие о возможных появлениях диких животных.

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